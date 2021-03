"Menschenbilder": Berufsfotografen machen in Graz auf sich aufmerksam

Open-Air-Leistungsschau stellt rund sechzigmal den Menschen in den Mittelpunkt - Pandemie bringt Branche unter Druck

Handykameras setzen den Berufsfotografen zu und wegen der Corona-Pandemie abgesagte Familienfeiern, Kulturveranstaltungen und ausbleibende Unternehmensaufträge bringen die Branche weiter unter Druck. Unter dem Motto "Menschenbilder" zeigt eine Open-Air-Ausstellung am Grazer Mariahilferplatz ab dem 13. März, was die Branche zu leisten imstande ist.

Neunmal war die jährliche Leistungsschau der rund 1.400 steirischen Berufsfotografen namens "Menschenbilder" schon in Graz und im Anschluss dann auch in den steirischen Regionen zu sehen. Noch nie dürfte es aber so notwendig wie jetzt gewesen sein, im Zuge einer von der Landesinnung unterstützten Schau auf das Potenzial der Berufsgruppe öffentlich hinzuweisen: Während der Lockdowns durften Berufsfotografen ihre Dienste weiter anbieten, erklärte Organisatorin Birgit Enge vom Atelier Jungwirth im Gespräch mit der APA. "Viele Aufträge sind aber ausgeblieben, der Fotobedarf während der Pandemie ist gering, Hochzeiten und andere Familienfeiern bleiben aus und Unternehmen investieren jetzt nicht in schöne Fotos, die gesamte Branche ist extrem belastet", schilderte Enge.

"Wenn sich die Leute nicht zu uns trauen, dann kommen wir mit unserer schon traditionellen Ausstellung nach draußen", lassen sich die Veranstalter der Branchen-Schau nicht entmutigen. 56 großformatige Fotografien von ebenso vielen steirischen Fotografinnen und Fotografen sind zu sehen. Die Sockel der wind- und wetterfesten Freiluftausstellung dienen ab dem 13. März zugleich als Sitzbänke und laden zum Verweilen ein.

Die rund 1,40 mal 1,40 Meter großen Fotos stellen Menschen in den verschiedensten Themenbereichen in den Mittelpunkt. Klassische Porträtfotografie ist dabei genauso zu finden wie Fotos aus den Bereichen Mode, Kultur, Beauty, Straßenleben oder der Landschaft. "Die Corona-Thematik spielte bei den Einreichungen kaum eine Rolle", verriet die Organisatorin.

Bis zum 1. April werden die Fotografien, die bei Tag und soweit es die Lichtverhältnisse zulassen auch bei Nacht am Mariahilferplatz zu sehen sein. "Danach startet die Steiermark-Tour mit Hartberg und anschließend Mureck. Die Nachfrage der steirischen Städte und Gemeinde nach unserer Schau ist so groß wie nie. Bis Jahresende sind alle unsere Termine vergeben", sagte Enge. Insgesamt werden die Arbeiten nach Graz in 13 steirischen Städten und Gemeinden zu sehen sein.

Initiiert wurde die jährliche Gemeinschaftsfotoausstellung von Berufsfotografen schon vor zehn Jahren von Fotograf Christian Jungwirth. Mittlerweile wurde das Konzept auch von anderen Bundesländern übernommen. "Wien und Niederösterreich sind heuer fix dabei", die Innungen in den jeweiligen Bundesländern machen die Ausschreibung, wir koordinieren und stellen die Bänke und das Layout zur Verfügung", erzählte Enge.

( S E R V I C E - "Menschenbilder", Freiluftausstellung am Mariahilferplatz, 13. März bis 31. März, dann bis Jahresende in mehreren steirischen Städten und Gemeinden. https://www.menschenbilder.photo )