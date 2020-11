Menschenrechtler fordern Freilassung des HDP-Politikers Demirtas

Vier Jahre nach der Verhaftung des türkischen Oppositionellen

Vier Jahre nach der Verhaftung des türkischen Oppositionellen Selahattin Demirtas haben Menschenrechtler die Freilassung des pro-kurdischen HDP-Politikers gefordert. Die Inhaftierung von Demirtas und weiterer demokratisch gewählter Abgeordneter der HDP sei der "Beginn des anhaltenden Angriffs der Regierung auf die Partei" gewesen, teilte Human Rights Watch am Donnerstag mit.

Demirtas und die anderen Inhaftierten würden ins Visier genommen, weil sie die politische Opposition gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan angeführt hätten, hieß es.

Demirtas ist ehemaliger Vorsitzender der HDP. Am 4. November 2016 waren er, seine damalige Co-Chefin Figen Yüksekdag und weitere HDP-Abgeordnete unter Terrorvorwürfen festgenommen worden. Zuvor war im Juni 2016 auf Erdogans Betreiben die Immunität von zahlreichen Abgeordneten aufgehoben geworden.

Die beiden ehemaligen Parteichefs sind seither inhaftiert. Es laufen zahlreiche Prozesse gegen Demirtas, der ein erklärter Gegner Erdogans ist. Um sein Schicksal gibt es seit Langem juristisches Gerangel. Im Hauptverfahren in Ankara ist Demirtas unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt.

Die Untersuchungshaft im Hauptverfahren landete vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Der hatte 2018 die Freilassung Demirtas' angeordnet, was die Türkei aber zunächst nicht umsetzte. Lokale Gerichte ordneten zwar inzwischen mehrmals die Entlassung des Politikers an, im Gefängnis bleiben muss Demirtas aber trotzdem - unter anderem weil er in einem anderen Verfahren zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde und inzwischen ein neuer Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Die Weigerung, ihn freizulassen, sei eine "schockierende Erinnerung" an die Macht der Exekutive, Gerichtsverfahren zu beeinflussen, hieß es von Human Rights Watch. Im Fall von Yüksekdag steht eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte noch aus.