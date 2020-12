Menschenrechtler: Türkei will Organisationen willkürlich beschränken

HRW fordert, Gesetzesvorhaben zu NGO-Regulierung zurückzuziehen

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die türkische Regierung dazu aufgerufen, ein Gesetzesvorhaben zur Regulierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen zurückzuziehen. Bestimmungen in dem Entwurf, der zurzeit im Parlament diskutiert werde, könnten "die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen willkürlich einschränken" sowie das Recht auf Vereinigung verletzen, erklärte HRW am Donnerstag.

In dem Gesetzesentwurf gehe es eigentlich um die Eindämmung der Finanzierung und Verbreitung von Waffen, ein großer Teil der Bestimmungen gewähre dem Innenministerium und dem Präsidenten aber Befugnisse zur Regulierung unabhängiger Gruppen, kritisierte HRW.

Das Innenministerium erhält laut Entwurf etwa das Recht ein Gruppenmitglied von seiner Position zu suspendieren, wenn gegen die Person unter anderem unter dem Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus und im Zusammenhang mit deren zivilgesellschaftlichen Aktivitäten ermittelt wird. Das Ministerium kann demnach die Aktivitäten der gesamten Organisation aussetzen, bis eine Gerichtsentscheidung in dem Fall vorliegt. HRW wies in ihrer Erklärung darauf hin, dass Gesetze zum Kampf gegen Terrorismus in der Türkei oft missbräuchlich verwendet würden.

Rund 500 Nichtregierungsorganisationen haben bereits eine Erklärung gegen das Gesetzesvorhaben unterschrieben, darunter Frauenrechtsverbände, Organisationen zur Flüchtlingshilfe, Gewerkschaften und Berufsverbände wie die Ärztevereinigung. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Oktober die Regulierung von Berufsverbänden angekündigt.