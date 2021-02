Menschenrechtsexpertin: Festnahmen bei Demos in Russland aufklären

Europarats-Kommissarin Mijatović schrieb Brief an russischen Innenminister Kolokolzew

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatović, hat von Russland Aufklärung über sein Vorgehen gegen Demonstrierende gefordert. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an den russischen Innenminister Wladimir Kolokolzew bat sie um Informationen zu den Methoden und Leitlinien seines Ministeriums bei der Auflösung friedlicher Versammlungen und den Festnahmen Protestierender.

Sie sei besorgt über die beispiellose Zahl von Menschen, die in den vergangenen Tagen in ganz Russland bei Demonstrationen festgenommen worden seien, schrieb sie vergangene Woche. Der Festnahme friedlicher Demonstranten müsse unverzüglich ein Ende bereitet werden.

Mijatović schrieb, dass sie besonders bestürzt über das große Ausmaß an Gewalt durch Einsatzkräfte sei. Auch in der Haft seien Menschen misshandelt worden. Mijatović forderte Kolokolzew auf, sicherzustellen, dass die Rechte Festgenommener vollständig respektiert werden. Die Überwachung von Demonstrationen müsse zudem den Menschenrechtsstandards entsprechen. Aus dem Kreml hatte es geheißen, die Sicherheitskräfte hätten sich bei den nicht genehmigten Protesten mit massenhaft Festnahmen korrekt verhalten.

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist für die Wahrung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zuständig. Auch Russland zählt zu den Mitgliedsländern. Der Europarat ist kein Organ der Europäischen Union.