Menschenrechtsexpertin: Frankreich sollte Sicherheitsgesetz abändern

Der Artikel soll die Verbreitung von Aufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatović, hat den französischen Senat zu erheblichen Änderungen an dem umstrittenen geplanten Sicherheitsgesetz aufgefordert. In einem am Freitag veröffentlichten Schreiben hält sie dazu an, ein Verbot in dem besonders stark kritisierten Artikel 24 zu streichen.

Der Artikel soll die Verbreitung von Aufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken. Ihrer Ansicht nach sei der dazu vorliegende Gesetzestext im Hinblick auf die Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten unbefriedigend. Das Verbot stelle eine Verletzung der Meinungsfreiheit dar.

Mit dem geplanten Sicherheitsgesetz will Frankreichs Regierung die Polizei besser schützen. Nach heftiger Kritik und Massenprotesten hatte sie angekündigt, Artikel 24 umformulieren zu wollen. Die Nationalversammlung hatte dem Vorhaben bereits im November zugestimmt. Nun muss sich der Senat als zweite Kammer mit dem geplanten Gesetz befassen.

Mijatović kritisierte, dass Artikel 24 die Vertrauenskrise zwischen Teilen der Bevölkerung und Teilen der Ordnungskräfte verschärfen würde. Die Bindung der beiden zu verstärken, bedeute ihrer Meinung nach nicht, die Rechte des einen auf Kosten des anderen zu stärken.

In dem fünfseitigen Schreiben mit Datum vom Dienstag äußerte Mijatović auch Kritik am geplanten Einsatz von Drohen bei Demonstrationen. Solch aufdringliche Überwachung solle nur eingesetzt werden, wenn es klare Beweise etwa für den geplanten Einsatz von Schusswaffen bei einer Versammlung gebe. Die Gründe für den Einsatz von Drohnen sollten deshalb strenger definiert und die Mittel zur Aufklärung der Bevölkerung verbessert werden. Auch bei Videoüberwachung an öffentlichen Orten durch Behörden forderte Mijatović eine stärkere Eingrenzung.

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg setzt sich für die Wahrung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten ein. Er ist kein Organ der Europäischen Union.