Menschenrechtsgericht verhandelt Fall von pro-kurdischem Politiker

EGMR ordnete bereits 2018 Freilassung von Demirtas an

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) befasst sich am Dienstag erneut mit dem Fall des in der Türkei inhaftierten pro-kurdischen Politikers Selahattin Demirtas. Bereits 2018 hatte das Straßburger Gericht die Freilassung des Politikers angeordnet, was die Türkei aber zunächst nicht umsetzte. Nun wird der Fall vor der Großen Kammer verhandelt. Die Türkei muss sich als Mitglied des Europarats eigentlich an Urteile des EGMR halten.

Demirtas (47) ist ehemaliger Vorsitzender der pro-kurdischen Partei HDP. Anfang November 2016 waren er und seine damalige Co-Chefin Figen Yüksekdag verhaftet worden. Zuvor war die Immunität von Demirtas und zahlreichen HDP-Abgeordneten aufgehoben geworden. Gegen den Politiker laufen zahlreiche Prozesse. Im sogenannten Hauptverfahren ist Demirtas unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt.

Der EGMR hatte in seinem Urteil 2018 erklärt, dass die lange Untersuchungshaft ungerechtfertigt sei. Inzwischen haben auch lokale Gerichte die Freilassung des Politikers angeordnet. Im Gefängnis bleiben musste Demirtas aber trotzdem, unter anderem weil inzwischen ein neuer Haftbefehl gegen ihn vorliegt.