Menschenrechtsgericht wies Klage von SS-Mann Gröning posthum ab

"Buchhalter von Auschwitz" wollte gegen Haftstrafe in Deutschland vorgehen

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Tod des früheren SS-Manns Oskar Gröning hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage von ihm posthum abgewiesen. Die Straßburger Richter erklärten den Einspruch des früheren "Buchhalters von Auschwitz" gegen seine Verurteilung zu vier Jahren Haft für "unzulässig", wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Gröning war in Deutschland wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen schuldig gesprochen worden.

Das Gericht des Europarats sah keine Hinweise darauf, dass Gröning "über seine juristische Situation im Unklaren gelassen wurde", wie es in der Begründung hieß. Das ehemalige Mitglied der Waffen-SS hatte sich über die "exzessive" Länge des Ermittlungsverfahrens gegen ihn und die unklaren juristischen Folgen beschwert und sah darin sein Menschenrecht auf einen fairen Prozess verletzt.

Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hatte Ende der 1970er-Jahre Ermittlungen gegen Gröning aufgenommen, das Lüneburger Landgericht verurteilte ihn 2015 zu vier Jahren Gefängnis wegen Beihilfe zum Mord im NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil Ende 2016. Gröning trat die Haft aber nie an, im März 2018 starb er im Alter von 96 Jahren.

Gröning gehörte von 1942 bis 1944 zum Verwaltungspersonal von Auschwitz. Er leitete die bei den Ermordeten gefundenen Devisen weiter und war für die Bewachung des Gepäcks von jüdischen Deportierten an der sogenannten Rampe zuständig.