Menschenrechtsorganisation fordert Untersuchung von Tigray-Konflikt

Auch die Verwicklung Eritreas muss geklärt werden

Eine unabhängige internationale Untersuchung der wochenlangen Kämpfe in Äthiopiens Konfliktregion Tigray fordert die Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).

Auch die Verwicklung Eritreas müsse geklärt werden. GfbV-Direktor Ulrich Delius betonte am Dienstag: "Zwar leugnen die Regierungen Äthiopiens und Eritreas eine direkte Beteiligung des früher verfeindeten Nachbarlandes, es gibt jedoch erdrückende Beweise für die Präsenz des eritreischen Militärs in Tigray." Tigray drohe ein Guerilla-Krieg.

Unter Berufung auf Augenzeugenberichte sprach die Organisation von mindestens 2.000 Toten unter der Zivilbevölkerung sowie mehr als einer Million Vertriebenen. In Teilen Tigrays hielten die Kämpfe an, zudem gebe es Berichte über Plünderungen: "Dies ist keine begrenzte Militäroperation zur Durchsetzung des Gesetzes und keine rein inner-äthiopische Angelegenheit; es ist ein ausgewachsener Krieg mit internationaler Beteiligung und Folgen für die gesamte Region."

Die Regierung in Addis Abeba hatte eine unabhängige Untersuchung bisher abgelehnt. Sie hatte am 4. November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die in Tigray an der Macht war. Rund vier Wochen später war sie offiziell für beendet erklärt worden. Hintergrund sind Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Die TPLF dominierte Äthiopien gut 25 Jahre lang.