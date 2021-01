Menschenrechtsorganisation prangert Kriegsverbrechen in Äthiopien an

"Uns erreichen dramatische Berichte über unfassbares Leid und große Not"

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) wirft eritreischen Soldaten Kriegsverbrechen in Äthiopiens Konfliktregion Tigray vor und fordert eine unabhängige Untersuchung. In einer Erklärung betont GfbV-Direktor Ulrich Delius: "Wer Kirchen, Klöster und Weltkulturerbe-Stätten systematisch angreift und plündert, Massaker an der Zivilbevölkerung sogar in Kirchen verübt und Vergewaltigung als Kriegswaffe einsetzt, begeht Kriegsverbrechen."

Neben einer aktiveren Haltung der deutschen Bundesregierung sei auch eine Sondersitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen nötig.

Die deutsche Entwicklungspartnerschaft mit Äthiopien dürfe da kein Freibrief sein. "Deutschland hat zu lange weggeschaut und den Beteuerungen Äthiopiens Glauben geschenkt, Eritrea sei an der Militäroperation nicht beteiligt", rügte Delius. Mit ihrem Schweigen schürten die Europäer die Hungerkatastrophe in Tigray, die durch die mutmaßlichen Kriegsverbrechen verschärft werde.

Nach dem Roten Kreuz warnte am Freitag auch die Welthungerhilfe vor einer drastischen Verschärfung der humanitären Lage in Tigray. "Uns erreichen dramatische Berichte über unfassbares Leid und große Not", berichtete der Regionaldirektor Matthias Späth. Trotz des riesigen humanitären Bedarfs erreichten Hilfsorganisationen die betroffenen Menschen bisher kaum. Die Welthungerhilfe bereitet gemeinsam mit Partnern Nothilfemaßnahmen vor.

Am Vortag hatte der Präsident der äthiopischen Rotkreuzgesellschaft, Ato Abera Tola, von rund 3,5 Millionen hilfsbedürftigen Menschen gesprochen und gewarnt: "Die Lage in Äthiopien verschlechtert sich jeden Tag und jede Minute."

Im Dezember hatten sich die UN und Addis Abeba verständigt, dass Helfer ungehindert Zugang zu Notleidenden in den von der Regierung kontrollierten Gebieten bekommen würden. Doch werden bei weitem nicht alle in Tigray erreicht; einige Organisationen rügen bürokratische Hürden. Die äthiopische Regierung hatte im November gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Offensive begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund sind jahrelange Spannungen zwischen TPLF und der Zentralregierung.