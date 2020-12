Menschenrechtstag - Inzko mahnt Rechtsstaatlichkeit in Bosnien ein

"Achtung der Menschenrechte Voraussetzung für EU-Beitritt"

"Die Achtung und Förderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist ein wesentliches Element jeder modernen Demokratie und einer prosperierenden Gesellschaft", erklärte der Hohe Vertreter für Bosnien und Herzegowina, Valentin Inzko, anlässlich des Internationalen Menschenrechtstages am Donnerstag. "Die Achtung der Menschenrechte und die Förderung von Inklusion und Dialog sind ein Zeichen für soziale Reife und Fortschritt."

Dies sei besonders wichtig für ein Land wie Bosnien und Herzegowina, das einen Beitritt zur Europäischen Union anstrebe, da die Achtung der Menschenrechte eine Voraussetzung für Länder sei, die der Union beitreten möchten, so der Hohe Vertreter in einer Aussendung. Vor diesem Hintergrund begrüßte Inzko den Rahmen für die Anwendung gezielter restriktiver Maßnahmen zur Bekämpfung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, die vom Rat der Europäischen Union angenommen worden seien.

Zugleich bedauerte Inzko, dass viele Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Bezug auf Bosnien und Herzegowina nicht umgesetzt worden seien, was zu einer anhaltenden Verletzung der Menschenrechte einer Reihe von Bürgern in Bosnien und Herzegowina führe, denen das Recht verweigert werde, sich für bestimmte öffentliche Positionen zu bewerben.

"Wenn Bosnien und Herzegowina und seine politischen Eliten Teil der europäischen Familie sein wollen, die auf der uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte beruht", müssten bestimmte Tendenzen wie die Missachtung der Rechtsstaatlichkeit, die Politisierung der Justiz, die Verweigerung von Kriegsverbrechen und die Verherrlichung von Kriegsverbrechern gestoppt werden. "All diese Dinge sind das Gegenteil von dem, wofür die Europäische Union steht “, betonte Inzko. Er fordere alle Politiker in Bosnien und Herzegowina auf, die Konfrontationspraxis aufzugeben und eine Zukunft für Bosnien und Herzegowina im Einklang mit den EU-Grundsätzen zur Gewährleistung der Menschenrechte aller Bürger von Bosnien und Herzegowina aufzubauen.