Menschenrechtstag - Raab betont Recht auf gewaltfreies Leben

Sagartz: "Unermüdlich für die Menschenrechte einsetzen" - Caritas Europa: Staaten müssen Menschenrechte effektiver schützen - Jüdische Hochschüler solidarisch mit Uiguren

"Der Internationale Tag der Menschenrechte erinnert uns eindrücklich daran, dass Menschenrechtsverletzungen weltweit leider immer noch an der Tagesordnung sind. Und auch Frauenrechte werden in vielen Gegenden der Welt massiv verletzt", erklärte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) mit Verweis auf Gewaltformen wie Zwangsheirat, Menschenhandel und Weibliche Genitalverstümmelung.

"Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben und körperliche Unversehrtheit. Doch auch in Österreich ist häusliche Gewalt sowie kulturell bedingte Gewalt gegen Frauen und Kinder leider immer noch traurige Realität", so die Ministerin anlässlich des Internationalen Tags der Menschrechte am 10. Dezember sowie dem Abschluss der UN-Bewusstseinskampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen".

Auf Initiative der Frauenministerin wird seit 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis einschließlich 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, das Bundeskanzleramt orange beleuchtet. Im Rahmen der UN-Kampagne "Orange the World" wird so ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. Weltweit machen Fraueninitiativen im Zeitraum dieser "16 Tage gegen Gewalt" auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam.

Der Europa-Abgeordnete Christian Sagartz (ÖVP), stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechts-Ausschusses im Europa-Parlament betonte: "Die Menschenrechte sind universell und gelten für jeden Menschen auf der Welt. Doch leider können sich bei Weitem nicht alle Menschen auf der Welt darauf verlassen. Nicht einmal in Europa und selbst in der Europäischen Union sind sie im 21. Jahrhundert selbstverständlich. Der heutige Internationale Tag der Menschenrechte erinnert uns eindringlich daran, dass wir diese Situation nicht hinnehmen dürfen und uns unermüdlich für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen müssen."

"Besonders deutlich zeigt sich aktuell in Belarus, wie brutal und skrupellos die Menschenrechte in einem europäischen Land unterdrückt werden können. Wir haben als Europa-Parlament ein klares Signal gesetzt und die demokratische Opposition in Belarus für ihren unermüdlichen, friedlichen Protest gegen das Unrechtsregime von Alexander Lukaschenko mit dem Sacharow-Preis für Verdienste um die Menschenrechte ausgezeichnet", so Sagartz.

Die Hilfsorganisation Caritas Europa rief die Staats- und Regierungschefs in Europa zu konsequenterem Schutz von Menschenrechten auf. In einer am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Mitteilung, in der die Helfer an das diesjährige 70-Jahr-Jubiläum der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) erinnern, heißt es: "Obwohl es eine beeindruckende Leistung der europäischen Staaten war, ein Bund zwischen Regierungen und ihren Völkern, sind wir noch weit von seiner vollständigen Umsetzung entfernt." Die Konvention müsse vollumfänglich gelten.

Das heutige Europa sei mit neuen digitalen Plattformen, Cyber-Technologie und künstlicher Intelligenz "technologisch fortschrittlich", viele Menschen seien aber auch "extrem sozial und ökologisch benachteiligt". Die Generalsekretärin von Caritas Europa, Maria Nyman, sagte: "Angesichts eines solch komplexen Szenarios und für viele Menschen in Europa, die in einer verzweifelten sozialen Krise leben, sollte ein verbindliches und treues Bekenntnis zum Grundwert der Achtung der Menschenrechte von größter Bedeutung sein." Es brauche ein "soziales Europa".

Jüdische Aktivisten haben sich weltweit in mehr als 25 Städten zusammengeschlossen, um auf den "Genozid an den Uiguren" aufmerksam zu machen. Organisiert wurde der bisher größte Aktionstag zum Thema von der Kampagne "Never Again, Right Now!" (NARN), der European Union of Jewish Students (EUJS) und der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD). In Österreich sind Aktivisten der "Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen" für die Organisation dieser Aktion federführend verantwortlich. Dabei befestigen Aktivisten riesige Plakate mit Auszügen aus der Menschenrechtsdeklaration vor den Eingängen der Chinesischen Botschaften, und Konsulaten, um zu zeigen, "wie die Volksrepublik China die Menschenrechte wortwörtlich mit Füßen tritt", heißt es in einer Aussendung zum Tag der Menschenrechte.