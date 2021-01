Menschliche Überreste eines in Innsbruck Vermissten gefunden

Spaziergänger entdeckten Knochenteile - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Spaziergänger haben in Innsbruck in einem Waldstück am Paschbergweg einen grausigen Fund gemacht: Sie entdeckten die menschlichen Überreste eines 53-jährigen Mannes, der seit Anfang 2019 als vermisst galt. Bereits am 5. Jänner entdeckten sie mehrere Knochenteile. Eine Obduktion gab aber erst jetzt Aufschluss über die Identität des Toten, berichtete die Polizei am Mittwoch. Es gäbe keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es.