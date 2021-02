Merck & Co bekommt neuen Chef

Merck & Co verzeichnet Gewinnrückgang Die Übernahme des Mitbewerbers Schering-Plough hat dem US-Pharmakonzern Merck & Co im dritten Quartal erneut einen Gewinnrückgang beschert. Der Überschuss sei wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten um rund 90 Prozent auf 371,7 Mio. US-Dollar eingebrochen, teilte Merck & Co am Freitag mit.