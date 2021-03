Merck peilt nach deutlichem Ergebnisplus weiteren Zuwachs 2021 an

Starkes Life-Science-Geschäft

Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie gibt Merck Rückenwind. Nach einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg im vergangenen Jahr will der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern 2021 weiter zulegen. Merck rechnet heuer mit einem starken Umsatzwachstum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für den bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) wird mit einem Wachstum im prozentual hohen einstelligen bis niedrigen Zehnerbereich gerechnet.

2020 stieg der Umsatz um 8,6 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte um 18,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, womit Merck seine Jahresziele erreichte. Im vierten Quartal legte das Ergebnis um gut drei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu, Analysten hatte im Schnitt 1,24 Milliarden erwartet. Der Konzern profitierte im Zuge der Pandemie vor allem von einem starken Life-Science-Geschäft, das Produkte für die Pharmaforschung anbietet.