Merck sichert sich in 900-Millionen-Euro-Deal neues Krebsmittel

Merck will beim Laborausrüster-Geschäft sparen Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck will nach Einsparungen in seinem Arzneimittelgeschäft auch seine Laborausrüster-Sparte Millipore auf mehr Rendite trimmen. Vor allem durch Verbesserungen in der Logistik und in der Produktion will Merck in dem Geschäft ab 2017 die Kosten um 40 Mio. Euro drücken, wie der Traditionskonzern am Mittwoch ankündigte.