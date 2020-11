Mercosur-Abkommen - Greenpeace nennt Köstingers Kritik zahnlos

Umweltschützer mutmaßen, dass etwaige Milliardenhilfe für EU-Agrarbereich ÖVP zu Umdenken führen könnte

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) rund um das geplante EU-Mercosur-Freihandelsabkommen kritisiert. Sie betone heute beim Rat der EU-Landwirtschaftsminister zwar "die desaströsen Auswirkungen des Pakts auf die heimische Landwirtschaft. Allerdings sind ihre Forderungen unverbindlich und zahnlos", so Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Sebastian Theissing-Matei. Eine "klare Absage in jeder Form" schaue anders aus.

Greenpeace mutmaßt in einer Stellungnahme gegenüber der APA weiters, dass die ÖVP das EU-Mercosur-Abkommen "nur 'in der jetzigen Form' ausschließt und eine Hintertür für den Pakt offenlässt". Hier thematisieren die Umweltschützer eine von der EU-Kommission in Aussicht gestellte finanzielle Entschädigung für die europäische Landwirtschaft in der Höhe von einer Milliarde, die auch Köstinger thematisiere. "Damit weist sie bereits in eine Richtung, wie für die ÖVP das Abkommen doch noch denkbar wäre", glaubt Greenpeace.