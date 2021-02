Merkel dringt auf rasche Klärung der Arbeitsteilung bei Euro-Kampfjet

Deutschland will Finanzsteuer notfalls nur im Euro-Raum Deutschland und Frankreich ziehen beim Thema Finanzsteuer in Europa an einem Strang - auch wenn sie über das Tempo noch nicht einig sind. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte nach einem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy in Berlin an, dass angesichts der Widerstände in der EU die Steuer notfalls nur in den 17 Euro-Ländern kommen könnte.