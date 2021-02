Merkel fordert Schulterschluss von Politik und Wirtschaft

Deutsche-Bank-Chef: Chancen für Konjunkturaufschwung trotz Lockdown-Verlängerung

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat einen Schulterschluss von Politik und Wirtschaft gefordert, damit Deutschland gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgehen kann. Es handele sich um eine Jahrhundertkatastrophe, weshalb die Antwort der Bundesregierung mit einem Hilfspaket von mehr als 100 Milliarden Euro außergewöhnlich sei, sagte Merkel am Donnerstag in einer Grußbotschaft beim Neujahrsempfang der Deutschen Bank.

"Ein krisenfester, wettbewerbsfähiger Finanzsektor ist deshalb von grundlegender Bedeutung für unsere Volkswirtschaft." Sie wisse um die Herausforderungen der Finanzwirtschaft, sagte Merkel. "Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns - Politik und Wirtschaft gemeinsam - gelingen wird, der Innovations- und Wachstumsstärke Deutschlands nach der Pandemie schnell wieder neuen Schwung zu verleihen." Denn es reiche nicht, wenn nur der Staat alleine helfe. "Neben staatliche Hilfe ist die Unterstützung durch die Finanzbranche von ebenfalls großer Bedeutung", betonte die Kanzlerin, die erstmals bei einem Neujahrsempfang bei der Deutschen Bank auftrat. Die exportierorientierte deutsche Wirtschaft brauche passende regionale und internationale Finanzdienstleistungen.

Merkel gratulierte der Deutschen Bank zu ihrem mehr als 150-jährigen Bestehen. Die Bank habe alle Umbrüche in der jüngeren deutschen Geschichte miterlebt. Dies sei "auch ein Grund zur Zuversicht, neuen Krisen trotzen zu können", sagte die Kanzlerin.

Die Deutsche Bank sieht trotz des erneut verlängerten Lockdowns gute Chancen für einen konjunkturellen Aufschwung im laufenden Jahr. "Wir glauben nach wie vor, dass 2021 ein weitaus besseres Jahr werden kann als das vergangene. Dass wir das Virus in den Griff bekommen können. Und dass sich die Wirtschaft dann schnell erholen wird - gerade hier in Deutschland", sagte Konzernchef Christian Sewing laut Redetext beim digitalen Neujahrsempfang des Geldhauses.

Unter anderem staatliche Konjunkturprogramme und die Geldschwemme der Notenbanken hätten in Summe die Voraussetzung geschaffen, "dass die Weltkonjunktur in diesem Jahr spürbar anziehen kann, wenn wir im Kampf gegen das Virus erfolgreich sind". Auf einen historischen Einbruch der Wirtschaft könne durchaus ein historischer Aufschwung folgen - "eine wirtschaftliche Dynamik, wie wir sie in der westlichen Welt seit Jahrzehnten nicht erlebt haben", führte Sewing aus.

Allerdings gebe es auch Schattenseiten der gewaltigen Summen an Hilfsgeldern. "Es wäre töricht anzunehmen, dass historisch niedrige Zinsen und historisch große Konjunkturprogramme nicht auch zu deutlich steigenden Verbraucherpreisen führen werden, sobald die Wirtschaft wieder anzieht", sagte Sewing. Der Manager warnte: "Deshalb sollten wir jetzt nicht noch einmal draufsatteln, also kein weiteres riesiges Ausgabenpaket wie in den USA auf den Weg bringen."