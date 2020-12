Merkel verteidigt deutsche Neuschulden mit Ausnahmesituation

Deutsche Kanzlerin sieht "weltweiten Systemwettbewerb" in Pandemie und betont Bedeutung freiheitlicher Demokratie - AfD kritisiert Lockdown, Grüne fordern Verschärfung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die auch über hohe Neuschulden finanzierten Budgetpläne ihrer Regierung verteidigt. "Wir leben in einer Pandemie. Wir leben damit in einer Ausnahmesituation", sagte die Regierungschefin mit Blick auf das Coronavirus am Mittwoch im Bundestag.

"Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln, und das drückt dieser Haushalt aus", fügte sie hinzu. Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes, demokratisches Land mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und starker Zivilgesellschaft. "Diese Stärke, das ist das, was uns leitet in diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten", sagte Merkel.

Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung sei "alles andere als leicht", räumte die Kanzlerin ein. Sie bedeute eine Belastung künftiger Budgets und Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen. Merkel warnte auch vor einer globalen Kräfteverschiebung durch die Pandemie angesichts von Prognosen, wonach die chinesische Wirtschaft heuer wachsen werde, während jene in den USA und Deutschland schrumpfen. Es komme darauf an, dass Deutschland zu den Ländern zähle, welche die Krise erfolgreich bewältige, sagte Merkel. Sie sprach in diesem Zusammenhang mit Blick auf China von einem "weltweiten Systemwettbewerb".

Merkel betonte zugleich die Bedeutung einer freiheitlichen Demokratie bei der Bekämpfung der Pandemie. ES seien nicht Verbote der Schlüssel zum Erfolg, es sei vielmehr "das verantwortliche Verhalten eines jeden Einzelnen und die Bereitschaft mitzumachen", sagt Merkel. Und die große Mehrheit der Deutschen habe gezeigt, dass sie bereit sei, die Regeln einzuhalten. "Dafür bin ich von Herzen dankbar, und das sollten wir alle miteinander sein."

Oppositionsführerin Alice Weidel übte indes scharfe Kritik an der Politik der schwarz-roten Regierung. Die Co-Vorsitzende der rechtspopulistischen "Alternative für Deutschland" (AfD) forderte in der Debatte ein Ende des "kontraproduktiven Lockdowns" und meinte, dass der Staat geschlossene Unternehmen nicht auf Dauer entschädigen könne. Dagegen plädierte der Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Anton Hofreiter, für schärfere Maßnahmen. "Spätestens nach Weihnachten muss es in meinen Augen fast überall einen sehr harten Lockdown geben und jetzt auch schon vor Weihnachten braucht es zusätzliche Maßnahmen", zitiert RTL/ntv Hofreiter. Man müsse zudem das "Zeitfenster für die Lockerungen um Weihnachten herum so kurz wie möglich halten" oder die "Lockerungen gar ganz sein lassen, je nach Region".