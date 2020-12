Messerangriff auf Polizisten - drei Tote in Tschetschenien

Angreifer wurden erschossen

Bei einem Messerangriff auf Polizisten in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus sind am Montag drei Menschen getötet worden. Darunter sei ein Beamter, schrieb Republikchef Ramsan Kadyrow in seinem Telegram-Kanal. Ein weiterer Polizist sei verletzt worden. "Sein Zustand ist stabil." Die Angreifer hätten zunächst versucht, an die Waffen der Streifenpolizisten zu gelangen.

Die Sicherheitskräfte in der islamisch geprägten Republik hätten sie erschossen, sagte Kadyrow. Bei den Angreifern habe es sich um Brüder aus der benachbarten Teilrepublik Inguschetien gehandelt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Im Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte.