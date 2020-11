Messerangriff von Lugano: Kurz verurteilt islamistischen Terror

"Wir stehen in diesen schwierigen Stunden mit der Schweiz zusammen"

Angesichts des Messerangriffs in der Schweizer Stadt Lugano hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "den terroristischen Anschlag voll und ganz" verurteilt. Seine Gedanken seien bei den Opfern und er wünsche ihnen eine vollständige und schnelle Genesung, teilte Kurz am Dienstagabend auf Twitter mit. "Wir stehen in diesen schwierigen Stunden mit der Schweiz zusammen."

"Wir werde eine gemeinsame Antwort auf den islamistischen Terrorismus in Europa geben und unsere Werte verteidigen", betonte der Bundeskanzler in englischer Sprache.

Eine 28-jährige Frau hatte am Nachmittag kurz nach 14 Uhr in einem großen Kaufhaus in Lugano zwei Frauen angegriffen. Eine von ihnen wurde schwer verletzt. Die Schweizer Behörden vermuten einen terroristischen Hintergrund der Tat. Die Polizei will klären, ob die Schweizer Attentäterin Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hat. Für weitere Details sei es noch zu früh, hieß es.