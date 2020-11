Mexikanische Regisseurin Valadez gewinnt Festival von Thessaloniki

"Goldener Alexander" für spanisch-mexikanische Koproduktion "Identifying Features"

Die Mexikanerin Fernanda Valadez hat mit "Identifying Features" den "Goldenen Alexander" des 61. Internationalen Filmfestivals der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki gewonnen. Dies teilte das Festival am Montag mit. Der Film ist eine spanisch-mexikanische Koproduktion. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Der Film beschäftigt sich mit dem dramatischen Thema der Flüchtlinge und der Migration. Eine mexikanische Mutter, die auf der Suche nach ihrem verschollenen Sohn ist, trifft sich im Niemandsland zwischen den USA und Mexiko mit einem aus den Vereinigten Staaten ausgewiesenen jungen Mann, der zurück zu seiner Mutter will. Die beiden erleben in der Öde der Grenzregion eine Odyssee der Grausamkeit und der Verzweiflung. In diesem Umfeld entstehen unerwartete Bindungen zwischen den beiden Hauptdarstellern. Die Herangehensweise der Regisseurin sei "beeindruckend", wertete die Jury.

Das Filmfestival in Thessaloniki gilt als eines der wichtigsten Ereignisse für Nachwuchskünstler in Europa. Wegen der Corona-Pandemie musste dieses Jahr das Programm über das Internet präsentiert werden. Mehr als 80.000 Menschen hätten sich die Filme angeschaut, teilte das Festival am Montag weiter mit.

