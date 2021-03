Miba schließt deutsches Werk in Braunschweig - 270 Jobs betroffen

Miba will 120 Jobs in der Slowakei schaffen Der Autozulieferer Miba baut seine Produktionskapazitäten in der Slowakei aus. Wie das slowakische Wirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte, will der österreichische Autozulieferer 120 Jobs in seinem Werk in Dolny Kubin im Norden des Landes schaffen.