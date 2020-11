Michael Bacher neuer Landesgeschäftsführer der Grünen im Burgenland

45-jähriger Unternehmer wurde vom Landesausschuss gekürt - Übernimmt Funktion von Martina Hajdusich

Burgenlands Grüne haben einen neuen Landesgeschäftsführer: Michael Bacher (45) wurde am Dienstag nach einem Hearing vom Landesausschuss gewählt, teilten die Grünen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Sitzung fand online statt. Bacher tritt die Nachfolge von Martina Hajdusich an, die diese Funktion seit September 2018 ausübte.

Der gebürtige Lienzer maturierte an der HTL in Eisenstadt und studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien Land- und Forstwirtschaft mit Schwerpunkt Wildbach- und Lawinenverbauung. Bacher ist Vater zweier Kinder lebt seit acht Jahren in Mörbisch, wo er noch als Geschäftsführer der Mörbischer Tourismusbetriebe arbeitet. Davor wurde er mit seinem Unternehmen Neuschnee bekannt. Für die Erfindung der künstlichen Wolke zur wasser- und energiesparenden Erzeugung von Kunstschnee erhielt Bacher das Patent des Jahres 2017.

"In meiner bisherigen Berufslaufbahn habe ich erfahren, dass erfolgreiche Projekte in erster Linie aus einem guten Team heraus entstehen und so gleichzeitig auch Spaß machen. Diese Talente möchte ich einbringen", freut sich Bacher seine neue Aufgabe. "Alle unsere künftigen Herausforderungen erfordern Respekt vor den Mitmenschen, Rücksichtnahme auf Natur und Umwelt sowie jede Menge Zuversicht", skizzierte er die Leitlinien für seine Arbeit als Landesgeschäftsführer.

"Ich schätze seine offene, freundliche Art auf Menschen zuzugehen und bin zuversichtlich, dass er damit Menschen ansprechen kann, sich in der grünen Bewegung im Burgenland einzubringen", kommentierte Landessprecherin Regina Petrik die Wahl Bachers. "Er weiß auch aus eigener Erfahrung, wie es ist, sich in einer Gemeinde als Grüner zu deklarieren und neue Ideen in die Gemeindearbeit einzubringen. Damit wird er auch Quereinsteiger für die Gemeinderatswahl 2022, die sich grün engagieren wollen, besonders gut begleiten können", so Petrik.