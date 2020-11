Michael Bay plant "Ambulance"-Thriller mit Jake Gyllenhaal

Drehstart für Anfang 2021 geplant

Actionfilm-Regisseur Michael Bay (55) möchte Jake Gyllenhaal (39, "Brokeback Mountain", "Spider-Man: Far From Home") für sein nächstes Hollywood-Projekt gewinnen. Bay übernimmt die Regie des Actionthrillers "Ambulance" und verhandelt mit Gyllenhaal über eine der Hauptrollen, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten.

Die temporeiche Story im Stil von Filmen wie "Speed" und "Bad Boys" dreht sich um zwei Brüder, die einen Krankenwagen stehlen, in dem sich eine Sanitäterin um einen Patienten kümmert. Gyllenhaal soll den älteren Bruder spielen, Dylan O'Brien (29, "Maze Runner") könnte laut "Hollywood Reporter" die zweite Rolle übernehmen. Bay plant einen Drehstart Anfang 2021.

Zuletzt produzierte der "Transformers"-Regisseur die Katastrophen-Romanze "Songbird", die im Jahr 2024 in einer Welt mit mehr als 110 Millionen Coronavirus-Toten und drastischen Ausgangssperren spielt. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Davor drehte er mit "Deadpool"-Star Ryan Reynolds den Netflix-Actionfilm "6 Underground". Gyllenhaal steht derzeit für ein Remake des dänischen Erfolgs-Thrillers "The Guilty" unter der Regie von Antoine Fuqua vor der Kamera.