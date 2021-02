Michael Bloomberg wird wieder UN-Klimabotschafter

Setzt sich seit langem für Klimaschutz ein

Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (78) wird wieder Klimabotschafter der Vereinten Nationen. Das teilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Freitag in New York mit.

Bloomberg hatte den ehrenamtlichen Posten bereits von März 2018 bis November 2019 inne. Er war als Klimabotschafter zurückgetreten, um sich als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten zu bewerben. Die Kandidatur hatte Bloomberg dann allerdings wieder aufgegeben. Der Milliardär, der zwischen 2002 und 2013 Bürgermeister der Millionenmetropole New York war, setzt sich unter anderem mit einer Stiftung schon seit langem für den Klimaschutz ein.