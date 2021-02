Michelle Obama macht Kochserie mit Handpuppen für junge Zuschauer

Preise der US-Kids für Miley Cyrus und First Lady Teenie-Stars wie Miley Cyrus und Taylor Lautner ("Twilight"), aber auch Amerikas First Lady Michelle Obama können sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Am Samstag erhielten sie den "Kids' Choice Award" des US-Kindersenders Nickelodeon, für den in den USA rund 115 Millionen Online-Stimmen von jungen Kino- und TV-Zuschauern abgegeben worden sind.