Migration: NGO-Schiff Open Arms rettete 40 Menschen bei Malta

Appell für Landungshafen

Das spanische Rettungsschiff Open Arms hat am Samstag circa 40 Migranten in Sicherheit gebracht, die sich an Bord eines seeuntauglichen Bootes befanden. Die Rettung erfolgte in maltesischen Gewässern, teilte die Crew von Open Arms per Twitter mit. Zu den Geretteten zählten ein drei Monate altes Baby und drei Minderjährige, die ohne Eltern unterwegs sind. "In der Gegend befanden sich mehrere Schiffe, doch keines hat Hilfe geleistet", kritisierte die Hilfsorganisation.

Zu spannungsgeladenen Momenten sei es gekommen, weil ein Schiff der libyschen Küstenwache die Crew der Open Arms am Rettungseinsatz hindern wollte. "Die Libyer behaupteten, wir würden uns in libyschen Gewässern befinden", berichtete die Crew. Nach "Momenten der Spannung" habe sich das Schiff der libyschen Küstenwache entfernt, die Crew der Open Arms konnte den Rettungseinsatz beenden. Sie plädierte angesichts der Verschlechterung der Wetterlage für einen Landungshafen.

2.231 Migranten sind seit Anfang 2021 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, das sind 27,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020, geht aus Angaben des Innenministeriums in Rom hervor. Allein zwischen dem 3. und dem 9. Februar erreichten 1.192 Migranten die Küste Siziliens. Die meisten Migranten, die 2021 Italien eintrafen, stammen aus Tunesien, Cote d ́Ivoire, Guinea und Eritrea.