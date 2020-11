Migration - Rom und Paris kooperieren gegen Landungen aus Tunesien

Italien und Frankreich wollen gemeinsam gegen die illegale Migration aus Tunesien zusammenarbeiten. Dies geht aus einem Treffen zwischen der italienischen Innenministerin Luciana Lamorgese mit ihrem französischen Amtskollegen Gerald Darmanin am Freitag in Rom hervor. So sollen Schiffe und Flugzeuge gegen die Schlepperei aus Tunesien eingesetzt werden.

Italien und Frankreich wollen dazu gemischte Streifen bei der Kontrolle der gemeinsamen Grenzen einsetzen. Damit soll der Kampf gegen Terrorismus und illegale Migration verschärft werden, sagten die beiden Innenminister bei einer Pressekonferenz in Rom.

Italien und Frankreich wollen sich verstärkt gegen Online-Webseiten einsetzen, die den islamischen Fundamentalismus verherrlichen. Der Initiative wollen sich auch Spanien, Belgien und Irland anschließen, wie die Minister berichteten.

"Die europäischen Werte stehen unter Beschuss, wie auch der jüngste Anschlag in Wien bezeugt", betonte Darmanin. Daher sei der Informationsaustausch unter europäischen Polizei- und Geheimdienstsystemen besonders wichtig.

Der französische Minister sprach sich für einen "European Act" zur Bekämpfung des islamischen Fundamentalismus und zur Stärkung der EU-Außengrenzen in Europa aus. Er forderte eine "Neugründung" des Schengen-Abkommens. "Hier geht es nicht um Einschränkungen bei der Reisefreiheit der Europäer, sondern um eine Revision des Kontrollsystems der EU-Außengrenzen", erklärte Darmanin.