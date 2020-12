Migration - Schallenberg: Libyen-Mission der EU ohne "Pull-Effekt"

Außenminister sieht "durchwachsene" Bilanz bei Kontrollen von UNO-Waffenembargo auf See - Insbesondere auch Luftraumüberwachung gefordert

Laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die seit Anfang Mai laufende EU-Überwachungsmission "Irini" im Mittelmeer, die Waffenschmuggel nach Libyen unterbinden soll, bisher noch keine Waffen konfisziert. Einen "Pull-Effekt" für Schlepper, Migranten über das Mittelmeer zu bringen, wie Österreich ihn befürchtet hatte, habe die Mission nicht gehabt, sagte Schallenberg vor dem EU-Außenministerrat am heutigen Montag der deutschen Zeitung "Welt" (Montagausgabe).

Die EU-Operation hat die Aufgabe, das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen und zur Stabilisierung des Landes beizutragen. Schallenberg bezeichnete die bisherige Bilanz als "durchwachsen". "Irini" bringe aber "Informationen über Waffentransporte auf dem Meer zutage, die wir sonst nicht hätten. Außerdem bewirkt allein schon die Präsenz der EU-Soldaten, dass weniger Waffen auf dem Seeweg geschmuggelt werden und das UNO-Waffenembargo weniger ungeniert gebrochen wird, als es sonst der Fall wäre."

Das Problem sei, dass die EU-Soldaten, darunter auch Österreicher, gemäß internationalem Recht ein Schiff nur dann kontrollieren dürfen, wenn die Betroffenen zuvor eingewilligt haben. "Sie können sich nicht unter Androhung von Gewalt Zugang schaffen. Genau diese Problematik haben wir zuletzt bei der Kontrolle eines unter türkischer Flagge stehenden Schiffes gesehen. Wir können uns nur im Rahmen des Mandats und des Völkerrechts bewegen."

Der Außenminister argumentiert nun für eine Kontrolle nicht nur wie bisher auf See, sondern auch am Land und insbesondere auch in der Luft. Nur so könne man dem UNO-Waffenembargo zum Durchbruch verhelfen. "Österreich ist dafür, die Luftraumüberwachung im Rahmen von Irini voranzutreiben, sodass land- oder seegestützte Drohnen mögliche Waffentransporte über die ägyptisch-libysche Grenze auch erfassen. Die Präsenz von Drohnen könnte zudem helfen, eine Hemmschwelle für weitere Waffentransporte zu errichten."

Zu den österreichischen Bedenken gegen die Mission bezüglich Schlepperei sagte Schallenberg: Uns war wichtig, dass durch die Irini-Mission nicht neue Fluchtrouten eröffnet werden und den Schleppern das Geschäft erleichtert wird. Nach knapp sechs Monaten lässt sich sagen: Einen Pull-Effekt hat es durch die EU-Beobachtermission bisher nicht gegeben."

Der Einsatz zur Waffenembargo-Kontrolle war von der EU gestartet worden, weil in Libyen seit dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg herrscht. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Krieg mit General Khalifa Haftar, dessen Truppen große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrollieren und der eine im ostlibyschen Tobruk angesiedelte Gegen-Regierung unterstützt. Die Regierungstruppen werden von der Türkei unterstützt, die Kräfte Haftars von Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Zuletzt einigten sich die Konfliktparteien Ende Oktober auf einen Waffenstillstand. Ob er hält, gilt aber als unsicher.

Der innerlibysche Dialog wird Außenminister Schallenberg zufolge "zu keinem Ziel führen können, wenn wir weiterhin mit externen Akteuren konfrontiert werden, die nicht einmal versuchen, ihre eklatanten Verletzungen des UN-Waffenembargos zu vertuschen und fortsetzen, Waffen und Söldner ins Land zu bringen. Es kann nicht sein, dass sich die EU, die Vereinten Nationen und andere verantwortungsvolle Akteure als Feuerwehr betätigen, während andere weiter als Brandstifter agieren." Ein Prüfstein für den politischen Willen aller Akteure werde sein, ob es tatsächlich innerhalb von 90 Tagen zu einem Abzug aller ausländischer Truppen und Söldner kommen werde.

