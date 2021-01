Migration - Verfahren in Italien gegen Ex-Innenminister fortgesetzt

Mit Voranhörung von Premier Conte - Weiterer Prozess gegen rechten Politiker Salvini wegen Blockade von Flüchtlingen auf Schiff möglich

Im Rahmen eines Verfahrens gegen den italienischen Ex-Innenminister Matteo Salvini hat ein Richter aus Catania den damaligen, am Dienstag zurückgetretenen Regierungschef Giuseppe Conte befragt. Die Befragung fand am Donnerstag im Regierungssitz in Rom statt. Anwesend waren laut Medienangaben auch der rechte Politiker Salvini und dessen Rechtsanwältin Giulia Bongiorno. In der Voranhörung für einen möglichen Prozess geht es um Salvinis drakonische Migrationspolitik.

Die Ermittler werfen Salvini, Chef der stärksten italienischen Oppositionspartei Lega, Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor, weil er im Jahr 2019 Migranten auf einem Schiff lange auf See ausharren ließ. Der Mailänder war damals im ersten Kabinett unter Conte Innenminister. Er hatte bereits zu zwei Voranhörungen in diesem Fall erscheinen müssen. Bei einer Verurteilung droht Salvini im schlimmsten Fall eine lange Haftstrafe. Der 47-Jährige hatte immer wieder betont, gemeinsam mit Conte gehandelt zu haben. "Conte wird als Zeuge und nicht als Angeklagter befragt", unterstrich der Richter Nunzio Sarpietro vor der Anhörung.

Das Gericht in Catania muss prüfen, ob es zu einem Prozess gegen Salvini kommt oder nicht. Der Politiker bestreitet eine Straftat. Er argumentiert, er habe im Namen der Bürger und gemeinsam mit der damaligen Regierung gehandelt. Konkret geht es darum, dass Salvini Ende Juli 2019 rund 130 Migranten auf der "Gregoretti" ausharren ließ. Das Schiff der italienischen Küstenwache durfte erst in einen italienischen Hafen, nachdem andere Länder sich zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt hatten. Die erste Voranhörung in Catania hatte Anfang Oktober stattgefunden.

Vor einem Gericht in Palermo läuft ein weiteres Verfahren gegen Salvini wegen der Blockade des Hilfsschiffs der spanischen Organisation Open Arms. Als Innenminister hatte Salvini die "Open Arms" im Sommer 2019 rund drei Wochen auf dem Meer blockiert.