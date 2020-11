Migrationsexperte: Biden ist Licht am Horizont der US-Asylpolitik

Generalsekretär der Internationalen Katholischen Migrationskommission: Aktuell geringe Zahl der Flüchtlingsaufnahmen angesichts weltweiter Not und Reichtum der USA "herzzerreißend"

Der Migrationsexperte Robert Vitillo sieht mit dem künftigen US-Präsidenten "einige Lichtstrahlen am Horizont". "Joe Biden hat versprochen, Flüchtlingen einen Platz in den USA zu gewähren", schreibt der Generalsekretär der Internationalen Katholischen Migrationskommission (ICMC) in einem Gastkommentar für das Schweizer Portal kath.ch am Montag, wie die Kathpress berichtet.

Biden habe bei einer Veranstaltung zum 40. Gründungstag des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes angekündigt, seine Regierung werde sich für den "Schutz der Schwachen und der Flüchtlinge überall einsetzen", so der US-amerikanische Priester Vitillo. Er zitiert den designierten Präsidenten mit den Worten: "Die Vereinigten Staaten sind seit langem ein Licht der Hoffnung für die Unterdrückten und die Flüchtlinge. Ich verspreche, dass ich als Präsident dieses stolze Vermächtnis für unser Land zurückfordern werde."

So wolle Biden das jährliche Aufnahmeziel für Geflüchtete in den USA auf 125.000 erhöhen. Zwischen 1980 und 2016 habe dies im Jahresschnitt bei 95.000 Aufnahmen gelegen, während von der Trump-Regierung zuletzt die Obergrenze für die Neuansiedlung auf 18.000 im laufenden Jahr und 15.000 im Jahr 2021 gesenkt wurde, so Vitillo.

"Migranten sind eine große Bereicherung für die USA", unterstreicht der Geistliche. "Sie integrieren sich schnell und gut, werden zu unentbehrlichen Arbeitskräften." Während der Corona-Pandemie hätten viele Geflüchtete "direkt an der Front gearbeitet", so Vitillo. "Viele Studien belegten, dass neu angesiedelte Flüchtlinge schnell mehr für die Gemeinschaft beitragen, als sie bei ihrer ersten Ankunft in Form von Ersthilfe erhalten haben."

Bei der Arbeit mit Geflüchteten höre er viele Geschichten von Verfolgung und Misshandlung in deren Heimat. "Hier habe ich die Bedeutung von Freiheit, Chancen und Demokratie in den Vereinigten Staaten kennengelernt", schreibt Vitillo. Viele Flüchtlinge seien nicht in der Lage, sicher in ihre Heimatländer zurückzukehren - aber auch in ihrem Asylland nicht willkommen.

So hätten die US-Bischöfe zu Recht kritisiert: "Die geringe Zahl der Flüchtlingsaufnahmen ist angesichts der weltweiten Not und der Kapazität und des Reichtums der USA herzzerreißend." Die Bischofskonferenz selbst habe fast eine Million Geflüchtete betreut. "Es geht darum, was Papst Franziskus fordert: Flüchtlinge aufzunehmen, sie zu schützen, zu fördern und zu integrieren", schreibt Vitillo.