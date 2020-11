Militär-Imam - Ministerium sieht sich bestätigt

Erstverdacht habe sich durch Prüfung des Abwehramtes bestätigt

Das Verteidigungsministerium hat die Kritik der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) wegen der Abberufung des Militär-Imam Abdulmedzid Sijamhodzi entschieden zurückgewiesen. Es habe keine Kampagne gegen den Imam gegeben, viel mehr habe eine intensive Prüfung durch das Abwehramt den Erstverdacht erhärtet und die Entscheidung, den Imam abzuberufen, bestätigt.

Sijamhodzic habe in Sozialen Medien radikale Ansichten geteilt und das könne die Unabhängigkeit des Bundesheeres vor allem am Balkan, wo man besonders stark engagiert ist, gefährden, teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage am Dienstag mit. Am Balkan geben es bekanntlich eine besonders gefährliche Gemengelage, "und wenn der Imam als Angehöriger des Bundesheeres wahrgenommen wird, dann könnte das unsere Unabhängigkeit und in letzter Konsequenz unsere Soldaten gefährden", so der Sprecher. "Deswegen war es notwendig diesen Schritt zu Setzen und dieser Schritt war richtig."

Sijamhodzics wird unter anderem vorgeworfen, Kontakt zu einem ehemaligen General des bosnischen Heeres gehabt zu haben, der wegen möglicher Kriegsverbrechen angeklagt ist. Die IGGÖ bestätigt in ihrer heutigen Aussendung, dass der Militär-Imam Sympathien für eine bestimmte Volksgruppe in seinem privaten Auftritt in den sozialen Medien erkennen habe lassen, sie weist aber den Vorwurf des Jihadismus zurück.