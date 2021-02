Militär: Nordkoreaner flüchtete über bewachte Grenze nach Südkorea

Nordkorea will wieder Touristen aus Südkorea Versöhnliche Geste aus Nordkorea: Nach den wachsenden Spannungen in den vergangenen Monaten will das kommunistische Land die Grenze nach Südkorea für Touristen und für neue Treffen getrennter Familien wieder durchlässiger machen. Die Reisen zum Kumgang-Gebirge an der Ostküste wie auch zu historischen Stätten in der Grenzstadt Kaesong sollen bald wieder aufgenommen werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag (17. August) berichtete. Neue Familientreffen soll es im Oktober geben.