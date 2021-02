Militärputsch in Myanmar - EU droht mit Konsequenzen

Borrell verweist auf bereits bestehende Sanktionen gegen Militärs - Österreichisches Außenamt fordert Rückkehr zur Rechtstaatlichkeit

Die EU droht den Verantwortlichen für den Militärputsch in Myanmar Konsequenzen an. "Wir stehen mit unseren internationalen Partnern (...) in Kontakt, um eine koordinierte Reaktion zu gewährleisten", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag. Die Europäische Union fordere die sofortige Wiederherstellung der legitimen zivilen Regierung und die zügige Eröffnung des Parlaments unter Beteiligung aller gewählten Vertreter.

Schon heute gelten EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren für Angehörige der Streitkräfte, die für schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya verantwortlich gemacht werden. Zudem ist die Ausfuhr von Gütern nach Myanmar verboten, die für die Unterdrückung der Opposition oder zur Kommunikationsüberwachung genutzt werden können.

Bereits Montagfrüh hatten Borrell und andere EU-Spitzenpolitiker den Militärputsch in Myanmar über Twitter scharf verurteilt und die sofortige Freilassung der dabei festgenommenen Menschen gefordert. In seiner Erklärung schrieb Borrell, das Vorgehen der Militärs wecke schmerzhafte Erinnerungen an die vergangenen Jahrzehnte. Er spielte damit darauf an, dass das südostasiatische Landes bereits nach einem Putsch im Jahr 1962 fast ein halbes Jahrhundert lang von einer Militärdiktatur beherrscht wurde.

Nun steuert das Land offensichtlich wieder auf eine Militärherrschaft zu. In der Nacht zum Montag entmachteten die Streitkräfte die zivile Führung und verhängten einen einjährigen Ausnahmezustand. Neben der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurden mehrere Spitzenpolitiker des südostasiatischen Landes festgesetzt, darunter Staatspräsident Win Myint.

Das Außenministerium in Wien zeigte sich sehr besorgt über die Ereignisse in Myanmar. "Wir rufen die Armeeführung auf, sich an das demokratische Prozedere und die Rechtstaatlichkeit zu halten und alle zivil-politischen Vertreter freizulassen", wurde mitgeteilt.

Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas verurteilte die Machtübernahme des Militärs. Der Putsch gefährde den Fortschritt, der in Myanmar bisher auf dem Weg in eine Demokratie eingeleitet worden sei, erklärte Maas in Berlin. Die festgenommenen Mitglieder von Parlament und Regierung, einschließlich der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, müssten umgehend freigelassen werden.