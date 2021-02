Militärputsch in Myanmar - EU droht mit Sanktionen

Mitgliedstaaten wollen "sicherstellen, dass sich die Demokratie durchsetzt"

Die EU droht den Verantwortlichen für den Militärputsch in Myanmar mit Sanktionen. "Die Europäische Union wird alle ihr zur Verfügung stehenden Optionen in Erwägung ziehen, um sicherzustellen, dass sich die Demokratie durchsetzt", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichen Erklärung der 27 Mitgliedstaaten. Der Versuch, sich gewaltsam über Willen der Menschen in Myanmar hinwegzusetzen, könne nicht hingenommen werden.

Die Parlamentswahl im vergangenen Jahr sei ein wichtiger Meilenstein beim demokratischen Übergang des südostasiatischen Landes gewesen. Die EU fordert zudem die sofortige Freilassung von De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, Staatspräsident Win Myint und aller anderen im Zuge des Putsches Festgenommenen. Das Militär hatte in der Nacht auf Montag Suu Kyi entmachtet und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt. Als Grund für den Putsch wurde der Verdacht des Wahlbetrugs bei der Parlamentswahl im November genannt. Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi hatte die Abstimmung mit absoluter Mehrheit gewonnen.

Schon heute gelten EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren für Angehörige der myanmarischen Streitkräfte, die für schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Bevölkerungsgruppe der Rohingya verantwortlich gemacht werden. Zudem ist die Ausfuhr von Gütern nach Myanmar verboten, die für die Unterdrückung der Opposition oder zur Überwachung von Kommunikation benutzt werden können. Diese Sanktionen könnten nun nach Angaben von Diplomaten ausgeweitet werden.