Millionen Kinder sollen in Pakistan gegen Polio geimpft werden

Pakistan hat die erste große Impfkampagne gegen Polio im neuen Jahr gestartet. Rund 40 Millionen Kinder sollen die wichtige Schutzimpfung gegen das Virus erhalten, teilte Pakistans Regierungsberater für Gesundheit, Faisal Sultan, am Montag mit. Tausende Sicherheitskräfte sollen die Impfhelfer in unsicheren Regionen beschützen.

Pakistan startete 1994 ein Programm zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Die Krankheit ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist laut der Global Polio Eradication Initiative neben Afghanistan weltweit das einzige Land, in dem es im vergangenen und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Immer wieder werden Impfkampagnen in Pakistan von gewaltsamen Zwischenfällen durch Extremisten überschattet.