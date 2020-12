Millionenauftrag für Grazer Reha-Experten Tyromotion

Robotik-gestützte Therapiegeräte an spanische Reha-Kette - Größter Einzelauftrag in 13-jähriger Unternehmensgeschichte

Einen Auftrag in Millionenhöhe und damit den größten in der bisherigen Firmengeschichte meldete das Grazer Medizintechnik-Unternehmen Tyromotion am Mittwoch. Der Spezialist für robotik-gestützte Therapiegeräte für Patienten mit neurologischen Einschränkungen etwa nach einem Schlaganfall hat einen Geräteauftrag einer spanischen Rehab-Kette erhalten. Dieses statte alle fünf spanischen Standorte mit den Rehab-Systemen des Grazer Herstellers aus, wie des Unternehmen mitteilte.

Das vor 13 Jahren von zwei jungen Grazer Technikstudenten gegründete Start-up zählt sich selbst zu den weltmarktführenden Unternehmen im Bereich der robotik-betriebenen Medizintechniksysteme für neurologische Patienten. Modernste Technologien wie Robotik, Sensorik, Virtual Reality und Gamification begleiten motivierend und effektiv durch den Rehabilitationsprozess mit etwa einem Gang-Roboter, einem Schultertrainer oder einem Fingertrainer für die Feinmotorik.

Die Geräte werden beinahe zu 100 Prozent in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes entwickelt, hergestellt und von dort aus in die ganze Welt verschifft. Die Investitionsquote in Forschung und Entwicklung liege bei 20 Prozent.

In diesem Jahr habe mit 10 Mio. Euro Umsatz erstmals die zweistellige Millionengrenze erreicht, hieß es auf Anfrage der APA. Der größte Teil des Umsatzes werde in Russland, Spanien und der D-A-CH-Region erwirtschaftet. Bis zum Jahr 2025 will man den bisherigen Umsatz verdreifachen, zeigte man sich am Mittwoch optimistisch.

Das dürfte in den kommenden Jahren auch einen Zuwachs an Mitarbeitern bringen. Rund 85 Mitarbeiter zählt man zurzeit, davon sind "einige" in diesem Jahr hinzugekommen, sagte Pressesprecherin Michaela Partel.