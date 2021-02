Min Aung Hlaing - Mächtiger General mit politischen Ambitionen

Armeechef setzte sich an die Spitze Myanmars

Einst gelobt für die friedliche Machtübergabe an eine Zivilregierung hat Armeechef Min Aung Hlaing gezeigt, dass er sich den demokratischen Regeln in Myanmar nicht unterwerfen will. Kurz vor seinem Ruhestand befehligte der 64-Jährige den Staatsstreich, mit dem er sich am Montag an die Spitze des südostasiatischen Landes putschte. Seine wichtigste Gegnerin, De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, ließ er festsetzen - ein Versuch, möglichen Widerstand im Keim zu ersticken.

Der General ließ einen einjährigen Ausnahmezustand ausrufen, an dessen Ende "freie Wahlen" stehen sollen. Schlüsselpositionen, wie die des Präsidenten, besetzte er mit hochrangigen Militärs der Tatmadaw, wie die Armee Myanmars heißt. Seit dem Erdrutschsieg von Suu Kyis regierender Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) bei der Parlamentswahl im November hatte Min Aung Hlaing angeblichen massiven Betrug angeprangert - und offensichtlich den Putsch geplant.

Min Aung Hlaing war 2011 an die Spitze der Streitkräfte gerückt, als die Militärjunta nach fast 50 Jahren die Kontrolle über das Land abgab. Unter ihm blieb die Armee dennoch einflussreich und machte das Regieren für die Zivilregierung unter Suu Kyis Führung nicht leicht. Ein Viertel aller Abgeordnetenmandate ist der Armee vorbehalten. Und ohne die Zustimmung der Militärführung kann die von ihr selbst initiierte Verfassung nicht geändert werden.

Unter General Min Aung Hlaing wurde die Armee modernisiert: Er rüstete die Tatmadaw mit neuen Waffen aus China, Russland oder Israel aus. Eigene politische Ambitionen deutete er dabei immer wieder an. "Er hatte mit dem Gedanken gespielt, sich als Zivilist bei den Wahlen aufstellen zu lassen", sagt der Myanmar-Experte Hervé Lemahieu vom Lowy Institute in Australien. Der General habe offenbar für die Zeit nach seinem Ruhestand mit 65 auf einen Weg zu einem höheren Amt mit Hilfe der vom Militär unterstützten politischen Partei gehofft. Doch diese scheiterte deutlich bei den Wahlen im November.

Laut Lemahieu wurde dem General wohl klar, dass er auf diesem Weg nicht an der Macht bleiben kann. Min Aung Hlaing werde versuchen, "sein Land durch Wahlen wieder in die Spur zu bringen, von denen die Hauptakteure der NLD und Aung San Suu Kyi ausgeschlossen werden", erwartet der Experte.

International galt der General schon vor dem Putsch als "Persona non grata". 2019 wurde Min Aung Hlaing wegen seiner Rolle bei den "ethnischen Säuberungen" gegen die muslimische Bevölkerungsgruppe der Rohingya mit US-Sanktionen belegt. Facebook verbannte den Oberbefehlshaber wegen Hassreden gegen die Minderheit aus seinem Netzwerk.

Ermittler der Vereinten Nationen fordern gegen ihn und andere hochrangige Militärs eine Anklage wegen Völkermords. Min Aung Hlaing bestreitet hingegen die brutale Verfolgung durch die Tatmadaw, die 2017 mehr als 700.000 Rohingya zur Flucht ins benachbarte Bangladesch trieb.