Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Lastwagen sind in Russland mindestens zehn Menschen gestorben. Außerdem seien am Freitagabend im Gebiet Samara an der Wolga 14 Menschen verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Agentur Interfax meldete unter Berufung auf einen Mediziner vor Ort, dass sich die Zahl der Toten möglicherweise noch erhöhen könnte, da der Kleinbus komplett zerstört und die Lage somit unübersichtlich sei.