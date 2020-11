Mindestens 37 Tote bei gewalttätigen Zusammenstößen in Uganda

Festnahme von Oppositionskandidat Bobi Wine löste Proteste aus

In Uganda sind in den vergangenen Tagen mindestens 37 Menschen bei gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Oppositionsanhängern getötet worden. Im Zusammenhang mit den Protesten, die am Mittwoch begonnen hätten, seien 37 Tote gezählt worden, sagte ein Polizeivertreter am Freitag.

Auslöser der Demonstrationen war die Festnahme des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Bobi Wine, der bei der Präsidentschaftswahl im Jänner gegen Langzeit-Präsident Yoweri Museveni antritt.

Wine soll bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen haben. Am Freitag kam er gegen Kaution wieder frei. Gegen den 38-Jährigen wird weiter ermittelt. Der Nachrichtenagentur AFP sagte Wine, er sei "gewaltsam festgenommen, in der Haft gefoltert und mit dem Tode bedroht worden". Dies habe seine Entschlossenheit aber nicht gebrochen.

Infolge der Festnahme gingen zahlreiche Demonstranten in Kampala und in anderen Städten auf die Straßen. Sie zündeten Reifen an und bewarfen Polizisten mit Steinen. Sicherheitskräfte setzten Gummigeschoße gegen die Protestierenden ein. In der Hauptstadt Kampala waren auch am Freitag Polizisten und Soldaten auf den Straßen unterwegs.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag bezeichnete die Polizei, die Demonstranten als "Teil einer lose koordinierten Kampagne". Demnach wurden seit Beginn der Proteste 375 Menschen in dem ostafrikanischen Staat festgenommen.

Am 14. Jänner findet in Uganda die Präsidentschaftswahl statt. Museveni kandidiert für eine sechste Amtszeit - er hat das Amt bereits seit 36 Jahre inne. Wine gilt als der aussichtsreichste Herausforderer, er ist besonders unter jungen Menschen beliebt