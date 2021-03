Mindestens drei Studenten stürzten an Uni in Bolivien in den Tod

Geländer gab während Handgreiflichkeiten nach

Mindestens drei Studenten sind nach einem Sturz aus einem der oberen Stockwerke wegen eines nachgebenden Geländers an einer Universität in Bolivien gestorben. Dies berichtete die bolivianische Nachrichtenagentur ABI unter Berufung auf den Polizeikommandanten von El Alto, Leonel Jimenez, am Dienstag. Fünf Studenten seien verletzt worden.

Der bolivianische Sender "Red Patria Nueva" und die Zeitung "La Razon" hatten von mindestens vier Toten berichtet. Vier Studenten wurden den Berichten zufolge verletzt. Nach einer Versammlung von Studenten der Öffentlichen Universität von El Alto (UPEA), der Zwillingsstadt des Regierungssitzes La Paz, ist es laut der Agentur ABI zu einem Streit gekommen. Dabei ist es zu Handgreiflichkeiten und Rangeleien gekommen. Das Geländer zum Innenhof der Universität soll dann bei der Rauferei nachgegeben haben.

Berichten zufolge versuchten Notärzte, Feuerwehrleute und die Polizei vor Ort Hilfe zu leisten. Die Studenten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.