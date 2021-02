Mindestens elf Tote bei Brand einer Feuerwerksfabrik in Indien

Zahl der Opfer könnte noch steigen

Ein Brand in einer Feuerwerksfabrik im äußersten Süden Indiens hat mindestens elf Arbeitern das Leben gekostet. Mindestens 37 weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Freitag in einem Dorf im Bezirk Virudhunagar des Bundesstaates Tamil Nadu verletzt worden, teilte die Polizei mit. Einige der Verletzten waren demnach in kritischem Zustand, die Zahl der Toten könnte noch steigen. Die meisten Opfer seien Männer gewesen.

"Es gab eine Reihe von Explosionen, gefolgt von dem Feuer, das die Betriebsstätte verschlang. Mehrere Schuppen, in denen Feuerwerkskörper hergestellt wurden, brannten vollständig aus", sagte Polizeiinspektor Raj Narayanan. Die Explosionen hätten lange angedauert und Einsatzkräften den Zugang zur Anlage erschwert. Die Feuerwehr habe den Brand schließlich aber unter Kontrolle bringen können.

Aufnahmen örtlicher Fernsehsender zeigten dichte schwarze Rauchwolken, die von der Fabrik aufstiegen, während sich Dorfbewohner an der Unfallstelle versammelten. Die Anlage war Polizeiangaben zufolge mit den entsprechenden Genehmigungen betrieben worden. Eine Untersuchung solle nun Aufschluss darüber bringen, ob in der Fabrik mit zugelassenen Sprengstoffen und Materialien gearbeitet worden sei.

Premierminister Narendra Modi sprach den Familienangehörigen der Opfer auf Twitter sein Beileid aus. Feuerwerksfabriken in Indien befolgen oft nicht die Sicherheitsvorschriften. Es kommt daher immer wieder zu versehentlichen Explosionen. 23 Menschen starben bei einem ähnlichen Vorfall in Nordindien im September 2019.