Mindestens fünf Tote nach Explosionsserie in Afghanistan

Opfer sind Zivilisten und afghanische Sicherheitskräfte

Bei drei Explosionen in verschiedenen Teilen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere Personen seien bei Detonationen von Magnetbomben, die an Fahrzeugen angebracht worden waren, verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei den Opfern handelt es sich demnach um Zivilisten und afghanische Sicherheitskräfte. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.

Die Anzahl gezielter Tötungen ziviler Akteure im Land ist nach Angaben der UN-Mission in Afghanistan Ende 2020 sprunghaft gestiegen. Im Zeitraum von Jänner 2018 bis Februar 2021 verzeichnete die Mission 65 Tötungen von Medienschaffenden und Menschenrechtlern. Besonders viele Opfer gab es in der Hauptstadt Kabul. Hier setzten Extremisten zuletzt oft Magnetbomben ein. Nur selten bekennen sich die Täter zu diesen gezielten Tötungen. Verdächtigt werden sowohl die militant-islamistischen Taliban, kriminelle Netzwerke als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).