Mindestens vier Tote nach Explosion einer Sprengmine im Niger

Die genauen Umstände der Attacke sind noch unklar

In dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Land Niger sind mindestens vier Soldaten getötet und acht weitere schwer verletzt worden. Ursache sei die Explosion einer Sprengmine im Südosten des Landes, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in der Hauptstadt Niamey mit. Die genauen Umstände der Attacke sind noch unklar.

Im Niger und den anderen Ländern dieser Region sind etliche Terrorgruppen aktiv, die dem Netzwerk Al-Kaida oder dem Islamischen Staat (IS) die Treue geschworen haben. Zusammen mit Mali, Mauretanien, dem Tschad und Burkina Faso ist der Niger Teil der G5-Sahel-Gruppe, die Terrorgruppen bekämpfen will.