Mindestens vier Tote nach Grubenunglück im Süden Pakistans

Fünftes Opfer im Spital

Beim Einsturz eines Kohlebergwerks im Südosten Pakistans sind mindestens vier Arbeiter ums Leben gekommen. Ein schwerer Felsbrocken sei auf fünf Bergleute gefallen, als diese am frühen Donnerstagmorgen ihre Arbeit in Jharak in der Provinz Sindh begonnen hätten, sagte der örtliche Polizeichef Misri Khan Khoso.

Der fünfte Mann wird demnach mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die Einsatzkräfte hätten alle Leichen geborgen, und es sei niemand eingeschlossen.

Aufgrund niedriger Sicherheitsstandards und schlechter Arbeitsbedingungen gilt Bergbau als einer der gefährlichsten Berufsfelder in Pakistan. Vor allem im Süden des Landes kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen.