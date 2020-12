Mindestens zehn Tote bei Boko-Haram-Angriffen in Nigeria

Häuser und Kirchen niedergebrannt

Kämpfer der Jihadistengruppe Boko Haram haben in Nigeria nach Berichten von Sicherheitskräften und Zeugen mindestens zehn Menschen getötet. Demnach griffen die Islamisten am Samstag drei Dörfer im nördlichen Bundesstaat Borno an und setzten Häuser und öffentliche Gebäude in Brand, darunter eine Polizeiwache und Kirchen. Zudem erschossen sie mindestens zehn Menschen, die vor den Angriffen in den Busch geflohen waren.

In den vergangenen Tagen hatten die Angriffe von Boko Haram zugenommen. In einem am Samstag veröffentlichten Video beanspruchte die Gruppe eine Attacke am Heiligen Abend für sich. Dabei wurden nahe des Dorfs Schibok elf Menschen getötet und ein Priester entführt.

Boko Haram kämpft seit dem Jahr 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Laut den Vereinten Nationen hat Boko Haram und eine als Iswap bekannte Splittergruppe seit 2009 rund 36.000 Menschen im Nordosten des Landes getötet. Etwa zwei Millionen Menschen flüchteten. Mitte des Monat entführte die Gruppe Hunderte Schulkinder und hielt sie tagelang gefangen.