Mindestens zwei Tote durch Bombenangriffe in Kabul

Zwei Tote, mehrere Verletzte bei insgesamt drei Anschlägen

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwoch mindestens zwei Menschen durch Bombenangriffe getötet worden. Wie Polizeisprecher Ferdaus Faramars sagte, wurden zwei Menschen getötet und einer verletzt, als ihr Fahrzeug im Zentrum der Stadt durch eine Bombe getroffen wurde. Kurz zuvor seien bei einem weiteren Angriff auf ein Fahrzeug vier Menschen verletzt worden. Ein dritter Angriff richtete sich gegen einen Polizeiwagen im Bezirk Pagman am Stadtrand von Kabul.

Es war nicht klar, ob die Explosionen mit Sprengsätzen verursacht wurden, die an den Fahrzeugen befestigt waren, oder ob die Bomben beim Vorbeifahren der Fahrzeuge gezündet wurden. Unter den Getöteten sei auch ein Bezirkschef der Polizei gewesen, teilte der Sprecher des Innenministeriums, Tarik Arian, mit.

Am Dienstag waren bei einem Anschlag in Kabul vier Beamte des Ministeriums für ländliche Entwicklung getötet worden. Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für die Angriffe. Die Regierung in Kabul und US-Regierungsvertreter haben die radikalislamischen Taliban für die jüngste Welle der Gewalt verantwortlich gemacht.