Mindestens zwölf Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu Anschlag

Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Stadt Galkayo sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Personen seien bei dem Angriff verletzt worden, hieß es von der Polizei am Freitag. Unter den Toten waren auch zwei ranghohe Offiziere. "Es ist schrecklich, wir haben zwei unserer erfahrensten Offiziere in der somalischen Armee verloren", sagte Polizeioffizier Abdullahi Ahmed der Deutschen Presse-Agentur.

Die Explosion ereignete sich in der Nähe eines Stadions, an dem sich eine große Menschenmenge zum Empfang von Premierminister Mohamed Hussein Roble versammelt hatte.

Die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Angriff für sich und sprach von 20 Toten. Al-Shabaab kämpft seit Jahren in dem Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Die Terrorgruppe kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums und verübt immer wieder Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte.