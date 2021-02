Ministerkandidat will Polit-Einfluss auf US-Justizministerium blocken

Garland kündigt konsequente Aufarbeitung der Kapitol-Erstürmung an

Der von US-Präsident Joe Biden nominierte Kandidat für den Posten des Justizministers will die politische Einflussnahme auf sein Ministerium unterbinden. Er werde er dafür sorgen, dass die Unabhängigkeit des Ministeriums von "parteipolitischer Einflussnahme" gewahrt bleibe und klare Richtlinien für die Kommunikation mit dem Weißen Haus gelten, erklärte Merrick Garland am Samstag. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte immer wieder versucht, Druck auf das Ministerium auszuüben.

Garland muss erst vom Senat als Justizminister bestätigt werden. In seiner für die Nominierungs-Anhörung im Senat Anfang der Woche vorbereiteten Stellungnahme versprach Garland außerdem, sich gegen die Diskriminierung von Afroamerikanern einzusetzen. Der Einsatz für die Rechte von Minderheiten sei weiterhin eine "dringende" Aufgabe.

Garland kündigte an, er werde konsequent gegen militante Trump-Anhänger vorgehen, die Anfang Jänner das Kapitol erstürmt hatten. Er sprach von einer "abscheulichen Attacke".

Der 68-jährige Garland arbeitet bisher an einem Bundesberufungsgericht in Washington und gehört keiner politischen Partei an. Ihm war 2016 von den Republikanern die Ernennung für den Obersten Gerichtshof der USA verwehrt worden. Seine Kandidatur als Justizminister ist aber kaum umstritten. Es wird damit gerechnet, dass Garland bei der Anhörung im Senat im Amt bestätigt wird.